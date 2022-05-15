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Бывший футболист «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 лет

Бывший нападающий «Барселоны» Макси Ролон погиб в автокатастрофе, сообщает Goal.
Спорт-Экспресс
Автомобиль с нападающим вылетел с дороги и врезался в дерево.
Спорт-Экспресс
В иракском «Аль-Дивании» аргентинец не провел ни одного матча.
Lenta.ru
Макси Ролон выступал за вторую команду «Барселоны», а также несколько клубов в Южной Америке и на Ближнем Востоке.
Sport24.ru

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Бывший футболист молодежной команды «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 лет
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Бывший игрок «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе
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Воспитанник «Барселоны» аргентинский футболист Макси Ролон погиб в 27 лет
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Жизнь 27-летнего воспитанника «Барселоны» Ролона трагически оборвалась в автокатастрофе
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Бывший футболист «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 лет
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Воспитанник «Барселоны» погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
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Бывший игрок «Барселоны» Макси Ролон трагически погиб в возрасте 27 лет
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