Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные от украинских войск и националистов регионы могут войти в состав России только если примут решение о выходе из состава Украины, сообщает РИА "Новости".
"С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты", - приводит сообщение министерства в воскресенье новостной портал DELFI.