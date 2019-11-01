Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЭкс-футболист «Спартака» женился на российской модели

Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

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Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ru14 ноября в 19:28
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Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
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В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
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На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

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В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
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Происшествия

В Генштаб ВСУ сообщили предварительную причину взрывов в Балаклее

Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации.
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Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой Скорее всего, имя малышке дали в честь ее прабабушки и матери Михаила Олеговича — народной артистки СССР Аллы Покровской, которая скончалась в июне этого года на 81 году жизни.
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Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении

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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Китайские военные помогли расчистить улицы Гонконга

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Армия и оружие

Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
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Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС

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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны

Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
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Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть

Танец Хоакина Феникса в фильме "Джокер" попал в Сеть под другим ракурсом.
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Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»

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Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича

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В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

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Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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