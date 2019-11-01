Футбол
Вечерняя МоскваЭкс-футболист «Спартака» женился на российской модели
Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите
Спорт-Экспрессвчера в 03:35
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Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Большинство российских преступников оказались безработными
Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Происшествия
В Генштаб ВСУ сообщили предварительную причину взрывов в Балаклее
Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Шоу-бизнес
56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой Скорее всего, имя малышке дали в честь ее прабабушки и матери Михаила Олеговича — народной артистки СССР Аллы Покровской, которая скончалась в июне этого года на 81 году жизни.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Армия и оружие
Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Футбол
Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС
Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны
Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Кино
Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть
Танец Хоакина Феникса в фильме "Джокер" попал в Сеть под другим ракурсом.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Политика
Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич, госпитализированный 15 ноября из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".