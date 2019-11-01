Футбол

Аргументы неделиАргументы неделиБывший футболист «Спартака» женился на российской модели

Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко. В своей социальной сети Екатерина опубликовала торжественные фото, под которыми оставила подпись - "можете нас поздравить".
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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