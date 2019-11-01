Футбол

Аргументы неделиАргументы неделиБывший футболист «Спартака» женился на российской модели

Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко. В своей социальной сети Екатерина опубликовала торжественные фото, под которыми оставила подпись - "можете нас поздравить".
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Футболист Луиз Адриану женился на российской модели

Известия14 ноября в 21:51

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Матч ТВвчера в 00:17

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Sportbox.RUвчера в 00:17

Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

Спорт-Экспрессвчера в 03:35

Бразильский футболист Адриану женился на модели из России

РЕН ТВ14 ноября в 21:14

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Чемпионат14 ноября в 20:20

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ru14 ноября в 19:28
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60

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В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
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Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
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Названы неожиданные симптомы рака мозга, которые принимают за старение

Как сообщили британские учёные, на ранних стадиях рака мозга возникают симптомы, которые легко спутать с обычным процессом старения.
Газета Кемерова 14 ноября в 04:37
Футбол

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
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Авто

Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда

В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
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«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
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В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек

Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
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Кино

В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»

14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
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Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К

Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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