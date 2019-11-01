Футбол
Аргументы неделиБывший футболист «Спартака» женился на российской модели
Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко. В своей социальной сети Екатерина опубликовала торжественные фото, под которыми оставила подпись - "можете нас поздравить".
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите
Спорт-Экспрессвчера в 03:35
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Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Общество
Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Единоборства
Царукян назвал Фергюсона удобным соперником для Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян порассуждал о шансах американца Тони Фергюсона в поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Здоровье
Названы неожиданные симптомы рака мозга, которые принимают за старение
Как сообщили британские учёные, на ранних стадиях рака мозга возникают симптомы, которые легко спутать с обычным процессом старения.
Футбол
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Об увольнении тренера не может быть и речи.
Авто
Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда
В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
Футбол
«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду
Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Происшествия
В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек
Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях
Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.