Коронавирус
Piter.tvЧемпион мира в составе сборной Англии по футболу умер от коронавируса
Норман Хантер играл за "Лидс Юнайтед" с 1962 года по 1976 года. В составе "павлинов" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом Англии. Также Хантер выиграл чемпионат мира-1966 с национальной сборной.
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