Коронавирус

Piter.tvPiter.tvЧемпион мира в составе сборной Англии по футболу умер от коронавируса

Норман Хантер играл за "Лидс Юнайтед" с 1962 года по 1976 года. В составе "павлинов" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом Англии. Также Хантер выиграл чемпионат мира-1966 с национальной сборной.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Экс-игрок сборной Англии, чемпион мира Норман Хантер скончался из-за коронавируса

Чемпионат07:25

Легенда «Лидса» скончался от коронавируса на 77-м году жизни

Спорт-Экспресс06:05

Чемпион мира по футболу 1966 года Норман Хантер умер после заражения коронавирусом

ТАСС Спорт06:38

Чемпион мира и легенда «Лидс Юнайтед» Хантер скончался в возрасте 76 лет от коронавируса

Советский спорт06:25

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

РИА Новости06:20

Легендарный футболист «Лидса» Хантер скончался после заражения коронавирусом

Sport24.ru06:06

Чемпион мира-1966 Хантер умер от коронавируса

Матч ТВ07:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
97
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
419
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
13
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Известия 14:17
225
Футбол

Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru 15:59
Армия и оружие

Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе

Piter.tv 06:36
10
Футбол

Клубы АПЛ намерены доиграть сезон

Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.
Soccer.ru 14:04
Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

Военное дело вчера в 01:58
187
Культура

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru 16:39
Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
5
Экономика

Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Во время совещания президент рассказал о новых мерах поддержки бизнеса, которые должны помочь малому и среднему бизнесу пережить последствия нерабочего месяца.
Бизнес и территория 15 апреля в 10:04
163
Политика

Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов

Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Общество

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 21 пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.
РБК 16:36
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
12
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,9K
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ 13:27
48
Футбол

Клопп рассказал о целях на следующую неделю

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что до сих пор не научился завязывать галстук.
ProstoProSport 15:14
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
38
Политика

Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Хоккей

Хоккейное «Динамо» продлило контракт с форвардом Яшкиным

РБК 07:44
Происшествия

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
19
Армия и оружие

На севере Сирии появится новая российская авиабаза

ГЛАС.RU 11:18
Энергетика

Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06
8
Киберспорт

Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles

В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru 16:54
1
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
802
Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,6K
Транспорт

Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
39
Здоровье

Врач назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
2
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
330
ещё по теме
Норман Хантер
Британский футболист
Английский футболист, в 1960-х - 1970-х годах выступавший за клуб «Лидс Юнайтед», чемпион мира 1966 года. Был известен своим отбором мяча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное