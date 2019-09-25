Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБывший футболист сборной Литвы найден мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым, информирует LRT. По всей веротяности, 36-летний футболист покончил жизнь самоубийством.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-нападающий сборной Литвы по футболу обнаружен мертвым

Sportbox.RU10:03

Бывший футболист сборной найден мертвым

Газета.Ru09:44

УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью рекордсмена чемпионата Литвы

РИА Новости08:19

Экс-игрок сборной Литвы покончил жизнь самоубийством

Евро-футбол.ру09:12

Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым

Sport24.ru08:43

Бывшего форварда сборной Литвы Римкявичюса нашли мёртвым

Чемпионат09:20

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью рекордсмена чемпионата Литвы

Спорт-Экспресс09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:12, Вашингтон
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Политика

Зеленский показал во время выступления в ООН пулю калибром 12,7 мм

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, показал пулю, которой был убит украинец в Донбассе.
РБК 09:54
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Известия 08:44
Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

РБК 09:11
Политика

Сенаторы переизбрали председателем Совфеда Валентину Матвиенко

Сегодня члены Совета Федерации выбрали председателя верхней палаты российского парламента. Им осталась Валентина Матвиенко.
Реальное время 05:08
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

Опубликовано первое фото убийцы Михаила Круга

Lenta.ru 06:58
Политика

Климкин заявил о роли Украины в процессе импичмента Трампа

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил роль Киева в начале процесса импичмента президента США Дональда Трампа.
Rambler News Service 07:49
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Космос

Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Гаджеты

Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.
Astera 22 сентября в 14:47
Политика

Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:40
Происшествия

В Кирове юноша планировал массовое убийство в школе

На днях стало известно, что юный кировчанин, обучающийся в одной из школ Кирова, интересуется темой школьного насилия.
Gorodkirov.ru вчера в 05:48
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

ТАСС вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Ведущая Жанна Бадоева назвала страну, в которую не любит ездить

ФАН вчера в 12:37
Армия и оружие

Во время обстрела ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР

В результате обстрела населённого пункта Донецкий погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
REGNUM 09:41
Экономика

В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода

В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.
Online47.ru 03:39
Наука

Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями

Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 09:52
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Экономика

Саратовская область выделит на реализацию нацпроектов 170 млрд рублей

REGNUM 06:24
ещё по теме
Бруней
Государство
Государство в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан. Омывается Южно-Китайским морем. Граничит с Малайзией. Площадь - 5,8 тыс. км². Численность населения - 401 890. Столица - Бандар-Сери-Бегаван. Входит в Содружество наций.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное