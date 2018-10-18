Экономика
ВедомостиБывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»
Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым.
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Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.РБК06:05
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