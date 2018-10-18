Экономика
ВедомостиБывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»
Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым.
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с чего всё началось
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.РБК06:05
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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
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Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии
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Ключевую перемычку Большого казанского кольца выполнили на треть
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«Старость выиграла у Головкина»: судьи украли победу Деревянченко
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Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Армия и оружие
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Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
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Запущенный в 2012 году экспериментальный китайский спутник по отработке неизвестных технологий Xinyan-1 сгорел в атмосфере.
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Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
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Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда
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Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Происшествия
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На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил на заседании правительства 10 октября внести законопроект о защите и поощрении инвестиций.
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Писатель Дмитрий Глуховский в беседе с РИА "Новости" рассказал об экранизации его книги "Метро 2033".
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Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
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Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска
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