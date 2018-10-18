Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.

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Политика Трамп и Зеленский не поздравили Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Политика Директором ФСИН стал Александр Калашников Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Происшествия Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.

Финансы Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.