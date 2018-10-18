Экономика

ВедомостиВедомостиБывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым.
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с чего всё началось

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК06:05

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Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена генеральным директором Lorus SCM

ТАСС07:44

Экс-гендиректор «Магнита» Наумова перейдет на работу в «Соллерс»

Rambler News Service07:33

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

РБК06:05

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости06:50

Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова нашла новую работу

Gazeta.SPb07:26

Ольга Наумова стала заместителем гендиректора «СОЛЛЕРСа»

Finam.Ru05:04

Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва нашла новую работу

Forbes04:35
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Вадим Аркадьевич Швецов
Российский предприниматель, генеральный директор ПАО «Соллерс». С 2005 неоднократно попадал в списки самых богатых людей России. По состоянию на 2007 год был на 86-м месте в рейтинге Финанс-500. В 2007 году входил в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 780 млн долларов. Текущее финансовое состояние оценивается в 780 млрд российских рублей.
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