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Бывший гендиректор НТВ Йордан: у мировой экономики «сейчас идет некоторое похмелье»

Мировая экономика находится в состоянии «похмелья» из-за программ стимулирования, которые в пандемию проводили США, заявил РБК российско-американский инвестор, основной владелец «Ренессанс Страхования» и бывший гендиректор НТВ Борис Йордан.
Lenta.ru
Проблему усугубила пандемия, которая нарушила цепочки поставок по всему миру, что «привело к повышению цен, потому что нет продукции», добавил Йордан.
Lenta.ru
По прогнозам Goldman Sachs, Федеральная резервная система США (ФРС) повысит базовую процентную ставку в этом году семь раз вместо ранее ожидавшихся пяти.
РБК
После окончания обострения вокруг Украины на рынках будет «достаточно большой отскок», прогнозирует инвестор.
РБК

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