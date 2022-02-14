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Бывший гендиректор НТВ Йордан: у мировой экономики «сейчас идет некоторое похмелье»

Мировая экономика находится в состоянии «похмелья» из-за программ стимулирования, которые в пандемию проводили США, заявил РБК
 российско-американский инвестор, основной владелец «Ренессанс Страхования» и бывший гендиректор НТВ Борис Йордан.
Lenta.ru
Экономика России находится в «сумасшедше позитивной ситуации», а вот мировая экономика испытывает «похмелье».
Экономика сегодня
Проблему усугубила пандемия, которая нарушила цепочки поставок по всему миру, что «привело к повышению цен, потому что нет продукции», добавил Йордан.
Lenta.ru
В России же, наоборот, «сумасшедше позитивная ситуация» в экономике, считает Йордан.
РБК

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Российско-американский инвестор Йордан сравнил ситуацию в мировой экономике с похмельем
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Бывший гендиректор НТВ Йордан: у мировой экономики «сейчас идет некоторое похмелье»
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