Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию. Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи".
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Экс-директор канала, на котором оскорбляли Путина, решил сбежать из Грузии

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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