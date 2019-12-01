Общество
РИА НовостиБывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию. Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи".
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Медведев поручил помочь попавшим в аварию с автобусом в Забайкалье
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Российского борца Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца
Названа причина подобного решения Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев отстранен от соревнований на четыре месяца.
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете.
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Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»
Бывший советский лидер Михаил Горбачев предостерег Россию и США от начала "горячей войны", сообщает CNN.
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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Происшествия
У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений
Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Игры
Уровень из Doom появился в No Man’s Sky
Один известный дизайнер воссоздал уровень Е1М1 из культовой игры Doom на платформе No Man's Sky, где ранее уже воспроизводились различные большие постройки, такие как концертный зал и даже целый город будущего.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Автоспорт
Даниил Квят: Я сильно провёл гонку
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании
В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма.
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Политика
Генсек ООН обратился к человечеству
"Прекратить нашу войну с природой" призвал человечество генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Политика
СМИ предупредили о подготовке США «трюка» против «Северного потока – 2»
Американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, реализация проекта может оказаться под угрозой, пишет 1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США.
Происшествия
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»
В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.