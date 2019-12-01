Общество
РИА НовостиБывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию. Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи".
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Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
В целом, по мнению экспертов, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда.
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Политика
Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
Космос
Вечный шторм Гектор сняли из космоса
Морские бризы сходятся над островами, поднимаются вверх и выбрасывают влагу в верхние слои атмосферы, в результате чего создается шторм.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Кино
В Сети появился постер к фильму «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Изображение к девятой части киносаги опубликовано на портале Comicbook.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Автоспорт
Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
Кино
«Холодное сердце — 2» бьёт рекорд по сборам в день российской премьеры
Политика
Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Экономика
В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
Экономика
Главу Бурятии могут привлечь к дисциплинарной ответственности
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Происшествия
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Наука
Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров
По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Общество
Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
С 1 декабря в России вступит в силу несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.