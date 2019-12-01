Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию. Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи".
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
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