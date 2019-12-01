Общество
РИА НовостиБывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию. Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи".
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Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Автоспорт
Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
Общество
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Футбол
Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Футбол
У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Транспорт
Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено
В 23:20 движение на фиолетовой ветке петербургского метрополитена (пятой линии) восстановлено.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался популярнее оригинала
Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) провела исследование, по результатам которого оказалось, что Haima 8S пользуется гораздо большей популярностью, чем оригинальный Hyundai Santa Fe.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».