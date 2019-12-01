Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию. Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи".
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Ника Гварамия не собирается покидать страну

Sputnik Грузия15:45

Экс-директор канала, на котором оскорбляли Путина, решил сбежать из Грузии

URA.Ru13:22

Мочившийся в вино для России экс-директор «Рустави 2» решил бежать из Грузии

Взгляд.ру09:52

Экс-гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил покинуть Грузию

Московский Комсомолец10:33

Гварамия решил покинуть Грузию

Вести.Ru10:18

Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

РИА Новости09:57

Бывший глава компании «Рустави 2» решил бежать из Грузии

News.ru11:38
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После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
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Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
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В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
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В Британии признали превосходство российской артиллерии

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РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

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Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь

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В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
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Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался популярнее оригинала

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Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
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