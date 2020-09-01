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ТАСС
ТАСС

Бывший генподрядчик «Газпрома» подал иск к компании на 885 млн рублей

"Стройгазмонтаж" создал в 2008 году бизнесмен Аркадий Ротенберг, выкупив у газовой монополии несколько строительных "дочек". В 2014 году "Стройгазмонтаж" стал крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с годовой выручкой в 225 млрд рублей. В том же году Ротенберг стал единственным владельцем компании.В источнике
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Невские Новости

Подавший иск к «Газпрому» экс-генподрядчик не стал раскрывать подробности

Невские Новости10:59
Право.ру

К «Газпрому» подали иск на 884 млн рублей

Право.ру04:24
Фонтанка.Ру

Крупнейший подрядчик «Газпрома» подал иск против газовой корпорации на 885 млн рублей

Фонтанка.Ру07:54
DP.RU

Против «Газпрома» подали иск на 885 млн рублей

DP.RU08:31
ТАСС

Бывший генподрядчик «Газпрома» подал иск к компании на 885 млн рублей

ТАСС06:13
Петербургский дневник

Бывший генподрядчик «Газпрома» требует от компании 885 миллионов

Петербургский дневник09:15
Финмаркет

«Газпром» подал четвертый иск в связи с предписанием ФАС по делу о крупнейшей закупке труб большого диаметра

Финмаркет30 августа в 08:56

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
557

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
545

Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

Профессор Лондонского университета, специалист по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджай Шарм утверждает, что при ожирении, диабете и повышенном давлении силовые тренировки следует проводить не меньше трех раз в неделю.
ToDay News Ufa09:13
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости12:17
4

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
3,1K

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera30 августа в 01:46
1,4K

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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Олень спустя 12 часов убил подстрелившего его охотника

Трагически завершилась для жителя американского штата Орегон охота на крупного оленя: раненое животное скрылось, а на следующий день убило своего обидчика, сообщает Fox 8. Марк Дэвид из Хиллсборо в минувшую субботу, 29 августа, отправился в округ Тилламук, где в частных владениях и намеревался подстрелить зверя с помощью лука.
Вести.Ru11:00
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