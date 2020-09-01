Бывший генподрядчик «Газпрома» подал иск к компании на 885 млн рублей
"Стройгазмонтаж" создал в 2008 году бизнесмен Аркадий Ротенберг, выкупив у газовой монополии несколько строительных "дочек". В 2014 году "Стройгазмонтаж" стал крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с годовой выручкой в 225 млрд рублей. В том же году Ротенберг стал единственным владельцем компании.В источнике
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«Газпром» подал четвертый иск в связи с предписанием ФАС по делу о крупнейшей закупке труб большого диаметра
Финмаркет30 августа в 08:56