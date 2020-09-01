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ТАСС
ТАСС

Бывший генподрядчик «Газпрома» подал иск к компании на 885 млн рублей

"Стройгазмонтаж" создал в 2008 году бизнесмен Аркадий Ротенберг, выкупив у газовой монополии несколько строительных "дочек". В 2014 году "Стройгазмонтаж" стал крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с годовой выручкой в 225 млрд рублей. В том же году Ротенберг стал единственным владельцем компании.В источнике
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ТАСС

Бывший генподрядчик «Газпрома» подал иск к компании на 885 млн рублей

ТАСС06:13
Петербургский дневник

Бывший генподрядчик «Газпрома» требует от компании 885 миллионов

Петербургский дневник09:15
Фонтанка.Ру

Крупнейший подрядчик «Газпрома» подал иск против газовой корпорации на 885 млн рублей

Фонтанка.Ру07:54
DP.RU

Против «Газпрома» подали иск на 885 млн рублей

DP.RU08:31
Невские Новости

Подавший иск к «Газпрому» экс-генподрядчик не стал раскрывать подробности

Невские Новости10:59
Право.ру

К «Газпрому» подали иск на 884 млн рублей

Право.ру04:24
Финмаркет

«Газпром» подал четвертый иск в связи с предписанием ФАС по делу о крупнейшей закупке труб большого диаметра

Финмаркет30 августа в 08:56

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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MediaTek представила мощный игровой чипсет Helio G95

Более года назад MediaTek анонсировала свои игровые чипсеты серии G90 с G90 и G90T, а теперь компания представляет новый топ-дог линейки под названием G95 - разогнанную версию G90T с улучшенной на 5% производительностью графического процессора.
NewInform06:29