"Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин выступал в качестве швейцара <...> Думаю, что российская атака ( на Украину - Прим. ред.) спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО", - подчеркнул он.