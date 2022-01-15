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Бывший генсек НАТО заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами альянса

По словам Расмуссена, двери НАТО открыты, а Владимир Путин не должен выступать в качестве швейцара.
Взгляд.ру
"Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин выступал в качестве швейцара <...> Думаю, что российская атака ( на Украину - Прим. ред.) спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО", - подчеркнул он.
Газета.Ru
В своей новогодней речи финский лидер отмечал, что требования по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре выставила к США и НАТО, "противоречат европейскому порядку безопасности".
ТАСС
В числе прочего, расширение альянса может привести к серьезному перевесу в военной силе в пользу оппонентов Москвы.
Lenta.ru

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