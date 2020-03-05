Общество

РИА НовостиРИА НовостиУмер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina. "Папа умер сегодня вечером после нескольких сложных недель и покоится с миром", — сообщил агентству его сын Франсиско Перес де Куэльяр.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

СМИ: бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

ТАССвчера в 22:31

Гутерреш соболезнует семье экс-генсека ООН Переса де Куэльяра

РИА Новостивчера в 23:52

Экс-генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

РБКвчера в 23:29

Умер бывший генсек ООН

Lenta.ruвчера в 22:46

Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью Переса де Куэльяра

RT на русском00:01

Умер бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

Коммерсантъвчера в 23:53

Известный перуанский дипломат и бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер на 101 году жизни

Эхо Москвывчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Политика

Мишустин планирует восстановить связи с ОЭСР

По информации издания, поручение по подготовке плана восстановления контактов с международной организацией отдал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Городовой вчера в 00:00
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
РИА Новости вчера в 21:22
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Политика

Спикер петербургского парламента призвал носить силовиков на руках

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга, призвал общественность лелеять силовиков, а при встрече «кланяться им и срывать шапки».
Росбалт вчера в 05:08
Единоборства

Поветкин провел дуэль взглядов с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин провел дуэль взглядов с британцем Диллианом Уайтом.
Газета.Ru вчера в 22:27
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 02 марта в 06:00
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

Популярная механика вчера в 01:35
Экономика

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Lenta.ru вчера в 23:54
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Российская газета вчера в 19:25
Гаджеты

Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями

Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
News.ru вчера в 03:35
Футбол

Петербургский «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Ахмат" на "Ахмат-Арене" в Грозном и вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем противостояния "Спартак" - ЦСКА.
P1spb.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка

В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Профиль вчера в 04:00
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Происшествия

В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков

REGNUM вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Экономика

ФРС США снизила ставку до 1–1,25%

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
Компания 03 марта в 10:19
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК 03 марта в 20:10
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
ТАСС вчера в 10:19
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости вчера в 13:28
Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Новые автомобили 03 марта в 23:28
Гаджеты

Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Live24 вчера в 03:13
Происшествия

Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
РИА Новости 03 марта в 05:33
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости вчера в 04:24
ещё по теме
Хавьер Перес де Куэльяр
Перуанский дипломат
Перуанский дипломат. С 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года Х. Перес де Куэльяр был 5-м Генеральным секретарём ООН. Непродолжительное время был премьер-министром страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное