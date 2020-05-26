Политика

ВедомостиВедомостиБывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России. Он пытается оспорить указ президента Владимира Путина о досрочной отставке. Ответчиком в иске указан президент.
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Предметом искового заявления является оспаривание Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», следует из информации в картотеке дел Верховного суда РФ
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Правда ПФОвчера в 15:03

Подробнее о событии

Верховный суд принял требования об оспаривании отставки экс-главы Чувашии

ТАСС02:56

Игнатьев подал в суд на Путина

Правда ПФОвчера в 15:03

Суд частично отказался рассматривать иск к Путину экс-главы Чувашии

РБК03:00

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Интерфакс00:30

Главные новости к утру 27 мая

Коммерсантъ00:11

Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

RT на русскомвчера в 16:29

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

РИА Новости02:50
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Хоккей

НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов

Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля

Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы вчера в 11:32
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
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Авто

Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера

У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Здоровье

В Екатеринбурге ЦГКБ № 1 оштрафовали за вспышку коронавируса

В уральской столице городскую больницу №1 оштрафовали за вспышку коронавируса, которая произошла в апреле этого года.
Уральский меридиан 02:43
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Игры

Состоялся релиз Minecraft Dungeons

Inc-news.ru вчера в 15:39
Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

РИА Новости вчера в 20:03
Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Гаджеты

Первый 48-дюймовый 4K OLED-телевизор LG поступит в продажу в июне

Новинка поступит в продажу в Соединённых Штатах в конце июня по цене $1499.
3DNews 00:46
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Происшествия

Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе

Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка.
Газета Кемерова вчера в 12:29
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Политика

США построили на Украине восемь биолабораторий

США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия, следует из официального ответа украинского минздрава журналистам.
Взгляд.ру вчера в 05:10
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом

В Курской области 26 мая выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:14
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Авто

«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России

Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
2
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Происшествия

Пьяная мать из Подмосковья общалась в секс-чате при сыне-подростке

Мужчины стали писать в комментариях, что Истинная Леди ведет себя неправильно, и ей надо бы прислушаться к сыну и пойти спать.
Оka.fm вчера в 04:30
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Общество

В Саратовской области разрешили продавать трусы, шляпы и чулки

Последний раз изменения в список вносили 16 мая, когда разрешили продавать «Средства коллективной и индивидуальной защиты в электроустановках, электрическое оборудование, кабельная продукция».
FreeNews-Volga вчера в 22:57
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 25 мая в 21:13
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
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Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 25 мая в 06:36
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отрешён от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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