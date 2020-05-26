с чего всё началось

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России. Он пытается оспорить указ президента Владимира Путина о досрочной отставке. Ответчиком в иске указан президент.

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Хоккей НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,2K

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,8K

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020 29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований. 6

Политика США построили на Украине восемь биолабораторий США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия, следует из официального ответа украинского минздрава журналистам. 107

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 709

Происшествия В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом В Курской области 26 мая выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 289

Авто «Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей. 2

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 8

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1K