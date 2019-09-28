Политика
ProstoProSportБывший глава «Формулы-1» Экклстоун назвал Путина своим кумиром
Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун, прилетевший в Сочи на Гран-при России, рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, которого еще два года назад назвал одним из величайших людей мира.
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с чего всё началось
В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.ТАСС02:30
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Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Кино
Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове
В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».
Коммерсантъ 09:57
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Футбол
Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии
В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro вчера в 10:26
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Происшествия
Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике
Судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане.
News.ru 10:25
Футбол
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
ODDS.ru 09:21
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
CBS Media 26 сентября в 06:44
Происшествия
В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»
Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Происшествия
Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве
В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
Спорт
Губерниев: Не надо было допинг жрать
Губерниев уверен, что ситуация может оказаться очень серьезной, а санкции — более жесткими, чем перед Олимпиадой в Пхенчахне.
Нева Спорт 26 сентября в 10:01
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
Metaratings 08:53
Политика
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
RT на русском 09:51
Политика
Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.
Московский Комсомолец 09:53
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37