Политика

ProstoProSportProstoProSportБывший глава «Формулы-1» Экклстоун назвал Путина своим кумиром

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун, прилетевший в Сочи на Гран-при России, рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, которого еще два года назад назвал одним из величайших людей мира.
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с чего всё началось

Берни Экклстоун: нам надо еще несколько мистеров Путиных

В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.
ТАСС02:30

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Экс-владелец «Формулы-1» назвал себя большим поклонником Путина

Российская газета06:48

Экклстоун: новое руководство «Формулы-1» не внесло особенных изменений в чемпионат

ТАСС03:09

Берни Экклстоун — о Формуле-1 и Владимире Путине

Чемпионат05:00

Экс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром

Известия03:59

Экс-глава «Формулы-1» заявил о зависти Запада Путину

News.ru03:37

Берни Экклстоун: В России чувствую себя как дома

РЕН ТВ03:04

Экклстоун объяснил завистью давление Запада на Россию

Life.ru06:47
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Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия

МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Театры

В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

REGNUM 05:32
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru 09:19
Происшествия

Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Кино

Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове

В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».
Коммерсантъ 09:57
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Политика

В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Вести.Ru 09:40
Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Футбол

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В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro вчера в 10:26
Происшествия

Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Коммерсантъ вчера в 09:13
Происшествия

Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике

Судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане.
News.ru 10:25
Футбол

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1

ODDS.ru 09:21
Армия и оружие

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ru 07:58
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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Происшествия

В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»

Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Происшествия

Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве

В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
Спорт

Губерниев: Не надо было допинг жрать

Губерниев уверен, что ситуация может оказаться очень серьезной, а санкции — более жесткими, чем перед Олимпиадой в Пхенчахне.
Нева Спорт 26 сентября в 10:01
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»

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Политика

Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»

RT на русском 09:51
Политика

Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.
Московский Комсомолец 09:53
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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
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«Я показал Овечкину, что у Андрея есть старший брат». «Матч ТВ» говорит с Евгением Свечниковым о драке Ови и Свечникова-младшего

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Английский бизнесмен, в настоящее время почетный президент FOM и FOA. Также владеет долей компании «Альфа Према», материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу - главе авиакомпании Air Asia и бывшему владельцу команды Caterham F1.
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