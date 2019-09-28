Политика
ProstoProSportБывший глава «Формулы-1» Экклстоун назвал Путина своим кумиром
Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун, прилетевший в Сочи на Гран-при России, рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, которого еще два года назад назвал одним из величайших людей мира.
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с чего всё началось
В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.ТАСС02:30
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