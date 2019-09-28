Политика

ProstoProSportProstoProSportБывший глава «Формулы-1» Экклстоун назвал Путина своим кумиром

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун, прилетевший в Сочи на Гран-при России, рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, которого еще два года назад назвал одним из величайших людей мира.
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с чего всё началось

Берни Экклстоун: нам надо еще несколько мистеров Путиных

В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.
ТАСС02:30

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Экс-владелец «Формулы-1» назвал себя большим поклонником Путина

Российская газета06:48

Экклстоун объяснил завистью давление Запада на Россию

Life.ru06:47

Экклстоун: новое руководство «Формулы-1» не внесло особенных изменений в чемпионат

ТАСС03:09

Экс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром

Известия03:59

Экс-глава «Формулы-1» заявил о зависти Запада Путину

News.ru03:37

Берни Экклстоун: В России чувствую себя как дома

РЕН ТВ03:04

Берни Экклстоун — о Формуле-1 и Владимире Путине

Чемпионат05:00
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Политика

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.
ТАСС 03:08
Армия и оружие

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Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
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РИА Новости вчера в 18:53
Культура

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Московский Комсомолец 07:02
Политика

На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского

Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».
RT на русском 07:49
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Саудовская Аравия ввела туристические визы

РБК вчера в 08:25
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Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Каждая девушка хотя бы раз в жизни отстригала себе челку.
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В России создадут базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК вчера в 04:28
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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
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Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

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Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда

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Армия и оружие

Британские СМИ оценили видео пуска «смертоносного оружия» России

Британские СМИ впечатлило видео запуска российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч».
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Экс-сотрудница клиники продает СМИ фото Анастасии Заворотнюк

Недавно в СМИ поступило предложение от бывшей сотрудницы клиники. На днях она уволилась, поэтому решила подзаработать на трагедии.
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Mercedes подтвердил контракт с McLaren

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Китай и Россия могут работать над укреплением своих возможностей по созданию препятствий для использования космического пространства соединенными штатами и их союзников,об этом так же сообщает Белая книга.
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