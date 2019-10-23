Политика
Lenta.ruБывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald. Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
Читать в источнике
Оценить218
с чего всё началось
Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 23:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
Два человека погибли в центре Киева из-за взрыва
Шоу-бизнес
Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
Происшествия
Причиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Происшествия
На проспекте Народного ополчения в тройном ДТП погибли два водителя
В результате ДТП водитель "Форд Мондео" 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Армия и оружие
Турецкая операция в Сирии: Эрдоган находит выход в Сочи
Вечером 22 октября объявлено о прекращении военной операции Турции в Сирии.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Кино
Джаред Лето пытался сорвать выход фильма про Джокера
Правда, в окружении Лето обвинения отрицают - ничего что могло бы помешать выходу фильма он не делал.
Общество
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
Кино
Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы»
Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы во франшизе «Мстители», покинет киновселенную Marvel после сольного фильма.
Кино
В сети появился трейлер новых «Звездных войн»
В интернете появился трейлер девятого эпизода известной фантастической саги «Звездные войны».
Политика
В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Авто
Hyundai презентовал новый Hyundai Creta
Кроссовер второй генерации дебютировал на китайском рынке. Корейский автопроизводитель представил второе поколение кроссовера ix25.