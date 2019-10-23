с чего всё началось

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald. Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Гаджеты Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Решетова показала фигуру через шесть дней после родов Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.

Происшествия Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Финансы Банк России может снизить ключевую ставку до 6% Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.

Экономика Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.

Общество Визитку Путина продают за два миллиона рублей На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Политика В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.