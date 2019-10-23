Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald. Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
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с чего всё началось
Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило
 издание Miami Herald со ссылкой на источники.
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