Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald. Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
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Бывший член Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава совета директоров госкомпании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов был задержан в Санни-Айлс-Бич, Флорида, передает Miami Herald
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