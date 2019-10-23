с чего всё началось

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald. Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Политика Сенатор США назвал общение Путина и Эрдогана опасным партнерством Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана вызывают серьезное беспокойство, передает РИА "Новости".

Футбол «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В. Уже на 9-й минуте матча ворота поразил форвард хозяев Гарри Кейн.

Политика Американский посол на Украине дал показания против Трампа Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Гаджеты Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Кино Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.

Политика Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Экономика Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.

Политика Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Космос Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.

Политика Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Фигурное катание Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.

Наука У примата с Мадагаскара нашли шестой палец Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.

Единоборства Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Путешествия Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.

Хоккей «Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.