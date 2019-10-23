Политика
Lenta.ruБывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald. Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
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Бывший член Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава совета директоров госкомпании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов был задержан в Санни-Айлс-Бич, Флорида, передает Miami Herald.Коммерсантъ21:25
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«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
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Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
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Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
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Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
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Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 17:22
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Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет
Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
РИА Новости 09:31
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Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
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В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.
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Константин Зырянов: «Если бы в состав попадали лишь самые талантливые футболисты, у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира»
На вопросы пользователей нашего портала отвечает старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Георгиевич Зырянов.
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Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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У примата с Мадагаскара нашли шестой палец
Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
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Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
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Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
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Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
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Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
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Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
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Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
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