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РБК
РБК

Бывший глава МИД Дании предупредил о недооценке военной мощи России

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что Россия при президентстве Владимира Путина вновь приобрела статус военной державы. Такое мнение он высказал в колонке для ежедневной газеты Berlingske, ее содержание приводит «ИноСМИ».В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Berlingske (Дания): мы не должны недооценивать наращивание вооружений в России (Berlingske)

Все 20 с лишним лет, что Путин правит Россией, страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы.
ИноСМИ17:14
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Московский Комсомолец

Экс-министр Дании признал возвращение к России статуса сверхдержавы

Московский Комсомолец21:44
РЕН ТВ

Экс-глава МИД Дании признал за Россией статус военной сверхдержавы

РЕН ТВ22:19
Lenta.ru

В Дании признали Россию сверхдержавой

Lenta.ru21:49
РБК

Бывший глава МИД Дании предупредил о недооценке военной мощи России

РБК00:10
News.ru

Россию в Дании признали военной сверхдержавой

News.ru21:43
РИА Новости

Экс-глава МИД Дании: Россия восстановила статус военной сверхдержавы

РИА Новости21:18
ИноСМИ

Berlingske (Дания): мы не должны недооценивать наращивание вооружений в России (Berlingske)

ИноСМИ17:14
РК-Ньюс

Экс-глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

РК-Ньюс02:08

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