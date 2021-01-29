Бывший глава МИД Дании предупредил о недооценке военной мощи России
Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что Россия при президентстве Владимира Путина вновь приобрела статус военной державы. Такое мнение он высказал в колонке для ежедневной газеты Berlingske, ее содержание приводит «ИноСМИ».В источнике
С чего всё началось
Berlingske (Дания): мы не должны недооценивать наращивание вооружений в России (Berlingske)
Все 20 с лишним лет, что Путин правит Россией, страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы.
ИноСМИ17:14
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