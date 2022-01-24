Газета.RuБывший глава МИД Польши Сикорский: польские предприятия проиграли в борьбе с «Газпромом»Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с "Газпромом".Газета.RuБывший глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил польский нефтегазовый концерн PGNiG в потере 4 млрд долларов.Свободная ПрессаПо словам Сикорского, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье.РИА НовостиВ соседней с РФ стране запасы газа составляют менее 12 миллиардов кубометров.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuОбщественная служба новостейВечерняя МоскваПолитРоссияREGNUMЦарьградЭкономика сегодняКомсомольская правдаПодробнее о событииБывший глава МИД Польши Сикорский: польские предприятия проиграли в борьбе с «Газпромом»Газета.Ru10:33Экс-глава МИД Польши обвинил власти в проигрыше ГазпромуREGNUM11:47Экс-глава МИД Польши заявил о победе «Газпрома» с «Северным потоком - 2»Комсомольская правда11:08В Польше заявили о победе «Газпрома» над ВаршавойИА Красная Весна10:58Бывший глава МИД Польши Сикорский обвинил газовый конгломерат PGNiG в некомпетентностиПолитРоссия12:05Польский дипломат Сикорский заявил о победе «Газпрома» над ВаршавойРИА Новости10:03Biznes Alert: «Газпром» мастерски обыграл ПольшуЮжный Федеральный07:45Показать ещёОценить108Поделиться