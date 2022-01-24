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Бывший глава МИД Польши Сикорский: польские предприятия проиграли в борьбе с «Газпромом»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с "Газпромом".
Газета.Ru
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил польский нефтегазовый концерн PGNiG в потере 4 млрд долларов.
Свободная Пресса
По словам Сикорского, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье.
РИА Новости
В соседней с РФ стране запасы газа составляют менее 12 миллиардов кубометров.
Общественная служба новостей

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Бывший глава МИД Польши Сикорский: польские предприятия проиграли в борьбе с «Газпромом»
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