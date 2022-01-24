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Бывший глава МИД Польши Сикорский: польские предприятия проиграли в борьбе с «Газпромом»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с "Газпромом".
Газета.Ru
Говоря о перспективах "Северного потока - 2", Сикорский отметил, что Россия одержала верх над Польшей.
Царьград
Сикорский напомнил, что при прежнем правительстве в стране построили СПГ-терминал, чтобы диверсифицировать поставки газа и "не опасаться шантажа" при подписании договоров на покупку российского топлива.
РИА Новости
По словам Сикорского, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье.
РИА Новости

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