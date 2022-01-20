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Бывший глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса

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Воспоминанием о встрече поделился с Foreign Policy
 британский политик и глава блока в 1999-2004 годах Джордж Робертсон.
РИА Новости
На первом заседании Совета Россия-НАТО, где Робертсон был единственным председателем совета, главы государств и правительств также имели возможность выступить.
Expert.ru
Робертсон отметил, что российский лидер в шутку предложил переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов.
Lenta.ru
По словам Робертсона, присутствующие переводчики уловили игру слов российского лидера и пересказали шутку представителям НАТО.
Политическая Экспертиза

Подробнее о событии

Бывший глава НАТО Джордж Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса
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Бывший генсек Робертсон назвал пугающей шутку Путина переименовать НАТО в Дом Советов
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Бывший глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса
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