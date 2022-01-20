РИА НовостиБывший глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянсаШутка президента Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей Североатлантического альянса.РИА НовостиРобертсон отметил, что российский лидер в шутку предложил переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов.Lenta.ruКак ранее заявили в Кремле, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.RT на русском4 ноября Робертсон заявил, что Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы.Lenta.ruЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuЦентральная Служба НовостейRT на русскомГазета.RuВечерняя МоскваПодробнее о событииБывший генсек НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянсаLenta.ru09:25Экс-глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянсаЦентральная Служба Новостей09:24Экс-глава НАТО рассказал об ужаснувшей поляков шутке ПутинаМосковский Комсомолец07:05Экс-глава НАТО Робертсон: шутка Путина про «Дом Советов» ужаснула польскую делегациюГазета.Ru08:45Бывший глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянсаРИА Новости08:29Бывший глава НАТО рассказал о шутке Путина, ужаснувшей поляковИА Новороссия07:59Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина, которая «привела польскую делегацию в ужас»RT на русском08:58Показать ещёОценить184Поделиться