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Бывший глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса

Шутка президента Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей Североатлантического альянса.
РИА Новости
Робертсон отметил, что российский лидер в шутку предложил переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов.
Lenta.ru
Как ранее заявили в Кремле, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.
RT на русском
4 ноября Робертсон заявил, что Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы.
Lenta.ru

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Бывший генсек НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса
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Экс-глава НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса
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