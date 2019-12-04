Общество

Красная веснаКрасная веснаБывший глава НТВ попал в список самых влиятельных людей Bloomberg

Экс-глава НТВ Борис Йордан попал в список 50 самых влиятельных людей года по версии американского агентства Bloomberg. Информация об этом 4 декабря была опубликована на сайте агентства.
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