Общество
Красная веснаБывший глава НТВ попал в список самых влиятельных людей Bloomberg
Экс-глава НТВ Борис Йордан попал в список 50 самых влиятельных людей года по версии американского агентства Bloomberg. Информация об этом 4 декабря была опубликована на сайте агентства.
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Два выходца из России вошли в рейтинг Bloomberg 50 самых влиятельных людей в разных областях
Эхо Москвывчера в 20:08
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Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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Редактирование генов китайских близнецов могло привести к мутациям
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Общество
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Напомним, что Хайнс тренеровал «Нью-Джерси» на протяжении четырех сезонов, он провёл в команде 354 матча.
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Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
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Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
Ранее, 4 декабря, ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Общество
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Общество
Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии
Прокуратура потребовала приговорить к четырем годам лишения свободы студента третьего курса факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ), видеоблогера Егора Жукова.
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В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
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На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.