Общество
Красная веснаБывший глава НТВ попал в список самых влиятельных людей Bloomberg
Экс-глава НТВ Борис Йордан попал в список 50 самых влиятельных людей года по версии американского агентства Bloomberg. Информация об этом 4 декабря была опубликована на сайте агентства.
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Два выходца из России вошли в рейтинг Bloomberg 50 самых влиятельных людей в разных областях
Эхо Москвывчера в 20:08
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Общество
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Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
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Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
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Два человека погибли, ещё двое получили травмы.
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