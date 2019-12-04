Общество

Красная веснаКрасная веснаБывший глава НТВ попал в список самых влиятельных людей Bloomberg

Экс-глава НТВ Борис Йордан попал в список 50 самых влиятельных людей года по версии американского агентства Bloomberg. Информация об этом 4 декабря была опубликована на сайте агентства.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Два выходца из России вошли в рейтинг Bloomberg 50 самых влиятельных людей в разных областях

Эхо Москвывчера в 20:08

Экс-главу НТВ включили в список самых влиятельных людей по версии Bloomberg

Коммерсантъвчера в 14:46

Bloomberg включил в топ-50 самых влиятельных людей двух выходцев из России

Дождьвчера в 11:48

Bloomberg включил бывшего гендиректора НТВ в топ-50 самых влиятельных людей

Ведомостивчера в 13:09

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

РБКвчера в 12:15

Бывший директор НТВ вошел в список 50 самых влиятельных людей мира. Bloomberg назвал его «королем растительного наркотика»

Фонтанка.Рувчера в 13:41

Bloomberg включил миллиардера Бориса Йордана в список людей года

Forbesвчера в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Политика

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему Германия выслала российских дипломатов из страны.
Телеканал 360° вчера в 09:50
Происшествия

В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца

RuNews24.ru 02:30
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Единоборства

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
Общество

«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
РИА Новости 01:05
Общество

В Екатеринбурге работодатель ищет «волка с Уолл-стрит»

Директор супермаркета может заработать чуть меньше – 180 тысяч рублей. Одна из самых интересных вакансий – «Волк с Уолл-стрит».
УралПолит.Ru 02:49
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
РИА Новости 03 декабря в 20:18
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Футбол

«Коринтианс» интересуется нападающим «Спартака»

Soccer.ru 01:48
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru вчера в 18:31
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

РБК вчера в 23:34
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер вчера в 10:54
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, ещё двое получили травмы.
RT на русском 01:39
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году

RT на русском 02:51
Политика

СБУ: член «Единой России» задержан в Херсонской области

Служба безопасности Украины рассказала о задержании члена партии "Единая Россия" в Херсонсокй области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

Газета.Ru 02:42
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Армия и оружие

Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета 03 декабря в 07:56
Общество

Гордость Якутии попала в топ-100 уродливых зданий России

Блогер-урбанист Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны и спортивный комплекс «Триумф» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:04
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Кино

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

ФедералПресс 00:36
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru 03 декабря в 07:02
Авто

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Коммерсантъ 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Алексеевич Йордан
Американский бизнесмен
Бизнесмен, экс-гендиректор компаний НТВ и «Газпром-Медиа», американский гражданин из семьи российского происхождения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное