Общество

Российская газетаРоссийская газетаКарлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования". Его заявление опубликовал телеканал CNBC.
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Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Коммерсантъ00:29

Экс-глава Renault Карлос Гон покинул Японию

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RT на русскомвчера в 23:08

Экс-глава Nissan Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио, бежал в Ливан

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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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