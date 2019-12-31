Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования". Его заявление опубликовал телеканал CNBC.

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

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