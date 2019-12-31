Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.

Общество Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.

Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".

Общество Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Авто В Турции разработали собственный автомобиль Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.

Культура Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.

Политика 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.

Общество Россияне назвали главные блюда на новогоднем столе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат "Оливье" (73%), мандарины (65%) и салат "Селедка под шубой" (60%).