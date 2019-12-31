Общество
КоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
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Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Футбол
«Бока Хуниорс» назначила нового главного тренера
Аргентинец Мигель Анхель Руссо возглавил футбольный клуб «Бока Хуниорс», о чем сообщает пресс-служба команды.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Политика
Белоруссия и НАТО обсуждают возможность совместных учений миротворцев
Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений миротворческой направленности.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Наука
Самое древнее свидетельство родительской любви обнаружено в Канаде
На острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской любви.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Авто
В Турции разработали собственный автомобиль
Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Культура
Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Политика
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Хоккей
Защитник сборной Германии: «Мы можем обыграть Россию»
Защитник сборной Германии Мориц Зайдер рассказал о решающем матче группового этапа МЧМ против России.
Общество
Россияне назвали главные блюда на новогоднем столе
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат "Оливье" (73%), мандарины (65%) и салат "Селедка под шубой" (60%).
Политика
К 20-летию Путина у власти Кремль опубликовал архивные фото
На официальном сайте Кремля опубликовали подборку архивных фотографий к 20-летию пребывания Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Происшествия
В Коми собаки нашли обезглавленное тело мужчины
14 декабря в Удорском районе на берегу реки Ертом собаки вырыли из сугробов тело мертвого мужчины, у которого не было головы.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Здоровье
Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом
По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Авто
Компания BMW откажется от двигателя с четырьмя турбинами
Дизельный двигатель с маркировкой B57D30S0 появился в автомобилях BMW в 2016 году.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.