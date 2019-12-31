Общество
КоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Экономика
Башкирия оказалась в тройке лидеров ПФО по динамике притока инвестиций
По динамике притока инвестиций Башкирия оказалась на третьем месте в Приволжском федеральном округе после Кировской области и Пермского края, следует из данных Росстата.
Здоровье
Минздрав усиливает контроль за обращениями граждан
В Минздраве РД сегодня, 30 декабря, прошло селекторное совещание с медорганизациями республики по вопросам создания Минздравом РФ Горячей линии по приему обращений граждан, связанных с вопросами сферы здравоохранения.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Хоккей
Россия — Германия 0:0 (1-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Космос
Илон Маск назвал дату первого полета Starship
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление Путину
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Нового года.
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
Появилось видео задержания россиян, готовивших теракты в Петербурге
Телеканал RT опубликовал видео, как сотрудники ФСБ проводят задержание двух россиян, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.