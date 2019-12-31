Общество

КоммерсантъКоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Карлосу Гону надоела Япония

Коммерсантъ06:31

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

РБК02:47

Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию

РИА Новости03:41

Карлос Гон объяснил, почему он сбежал из Японии

Газета.Ru02:55

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

RT на русскомвчера в 23:08

СМИ: Карлоса Гона могли вывезти из Японии 29 декабря из провинциального аэропорта

ТАСС08:12

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон прибыл в Ливан, несмотря на домашний арест

Эхо Москвы06:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru 07:01
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Политика

Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
News.ru 08:51
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Экономика

Башкирия оказалась в тройке лидеров ПФО по динамике притока инвестиций

По динамике притока инвестиций Башкирия оказалась на третьем месте в Приволжском федеральном округе после Кировской области и Пермского края, следует из данных Росстата.
ProUfu.ru 06:51
Армия и оружие

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

Известия 08:56
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Газета.Ru 06:59
Здоровье

Минздрав усиливает контроль за обращениями граждан

В Минздраве РД сегодня, 30 декабря, прошло селекторное совещание с медорганизациями республики по вопросам создания Минздравом РФ Горячей линии по приему обращений граждан, связанных с вопросами сферы здравоохранения.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru вчера в 05:30
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
РБК вчера в 16:43
Хоккей

Россия — Германия 0:0 (1-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Космос

Илон Маск назвал дату первого полета Starship

Ридус вчера в 03:35
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Нового года.
ФАН вчера в 23:50
Авто

Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили 29 декабря в 09:04
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости 08:24
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК вчера в 06:00
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Происшествия

Появилось видео задержания россиян, готовивших теракты в Петербурге

Телеканал RT опубликовал видео, как сотрудники ФСБ проводят задержание двух россиян, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
Аргументы и Факты вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное