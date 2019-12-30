Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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с чего всё началось
Отметим, что по данным французской газеты Les Echos
, бывший топ-менеджер прибыл в ливанскую столицу в понедельник вечером на частном самолете из Турции.
SpeedMe30.12.19 в 22:38

Подробнее о событии

Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

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СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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