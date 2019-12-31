Общество

КоммерсантъКоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Французские власти не были заранее проинформированы об отъезде Гона из Японии

ТАСС10:00

СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

Газета.Ru11:38

Карлосу Гону надоела Япония

Коммерсантъ06:31

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

РБК02:47

Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Известия11:57

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

RT на русскомвчера в 23:08

Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию

РИА Новости03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Авто

Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января

По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.
Владивосток-Новости 19:13
Хоккей

Сборная Канады извинилась перед россиянами за поступок капитана на МЧМ

Сборная Канады извинилась перед командой России за поведение своего капитана Барретта Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России после матча молодежного чемпионата мира.
РИА Новости 29 декабря в 05:09
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия 08:30
Общество

Медведев утвердил правила обращения с животными в цирках и зоопарках

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях, в том числе в цирках и зоопарках.
Известия 16:29
Политика

Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
RT на русском 19:39
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 03:41
Общество

В России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
ТАСС 16:23
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru 10:34
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru вчера в 05:11
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Футбол

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Матч ТВ 12:09
Наука

В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад

В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
ToDay News Ufa 12:32
Авто

В России запрещается ездить на автомобилях без номеров

Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
REGNUM 17:50
Культура

Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма

Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
REGNUM 04:30
Происшествия

В Нью-Йорке произошло нападение на синагогу

Вооруженный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Монси округа Рокланд. Произошло это в субботу вечером.
Эхо Москвы 29 декабря в 02:00
Музыка

Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
РИА Новости 17:53
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Футбол

«Крылья Советов» поздравили болельщиков с Новым годом

Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала ролик, в котором футболисты клуба поздравляют болельщиков с предстоящими новогодними праздниками.
Soccer.ru 01:29
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Общество

20 лет у власти. Как менялся Путин-политик

В первые годы президентства Путин казался неопытным политиком.
ФедералПресс вчера в 10:56
Политика

Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Новым годом

Президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Новым 2020 годом.
ФАН 17:51
Общество

Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову

Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Эхо Москвы 18:05
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru вчера в 10:03
Политика

Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа

В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Московский Комсомолец 29 декабря в 14:59
Здоровье

Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Российская газета 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное