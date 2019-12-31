Общество
КоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
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Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Авто
Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января
По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за поступок капитана на МЧМ
Сборная Канады извинилась перед командой России за поведение своего капитана Барретта Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России после матча молодежного чемпионата мира.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Общество
Медведев утвердил правила обращения с животными в цирках и зоопарках
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях, в том числе в цирках и зоопарках.
Политика
Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством
Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Наука
В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад
В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
Авто
В России запрещается ездить на автомобилях без номеров
Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Происшествия
В Нью-Йорке произошло нападение на синагогу
Вооруженный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Монси округа Рокланд. Произошло это в субботу вечером.
Музыка
Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении
Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Футбол
«Крылья Советов» поздравили болельщиков с Новым годом
Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала ролик, в котором футболисты клуба поздравляют болельщиков с предстоящими новогодними праздниками.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Общество
20 лет у власти. Как менялся Путин-политик
В первые годы президентства Путин казался неопытным политиком.
Политика
Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Новым годом
Президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Новым 2020 годом.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Политика
Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа
В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Здоровье
Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.