Общество
КоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
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Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Происшествия
Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Политика
Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Финансы
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Футбол
Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме»
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Политика
AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Портал «Колёса.ру» на основе шпионских снимков новой «эски» Mercedes-Benz представил рендерные изображения будущей новинки.
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы, затрагивающие поставки нефти и газа в республику.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.