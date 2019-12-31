Общество

КоммерсантъКоммерсантъБывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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