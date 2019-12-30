Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось
Отметим, что по данным французской газеты Les Echos
, бывший топ-менеджер прибыл в ливанскую столицу в понедельник вечером на частном самолете из Турции.
SpeedMe30.12.19 в 22:38

Подробнее о событии

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

РБКвчера в 02:47

СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

Газета.Ruвчера в 11:38

Карлосу Гону надоела Япония

Коммерсантъвчера в 06:31

Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Известиявчера в 11:57

Французские власти не были заранее проинформированы об отъезде Гона из Японии

ТАССвчера в 10:00

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

RT на русском30.12.19 в 23:08

Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию

РИА Новостивчера в 03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Вести.Ru вчера в 08:16
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК 02:05
Общество

Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
News.ru вчера в 17:37
Общество

В Москве и Московской области ожидается похолодание

Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
RT на русском 02:58
Кино

Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена

Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Чемпионат 28.12.19 в 19:02
Наука

Названы облегчающие похмелье средства

Lenta.ru 00:43
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
НДН.инфо 01:02
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия вчера в 08:57
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Экономика

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Коммерсантъ 01:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости вчера в 16:38
Происшествия

Двухлетний мальчик пропал в Амурской области

Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Известия 00:06
Экономика

В России повышены акцизы на вино и сигареты

Согласно закону, подписанному президентом РФ в сентябре, акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за 1 литр, и далее также будет расти: в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля.
Росбалт 00:31
Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
РИА Новости 01:09
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 30.12.19 в 16:18
Общество

С нового года появятся электронные трудовые книжки

С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.
Красное знамя (г. Касли) 30.12.19 в 23:41
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

Подъём вчера в 06:37
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск вчера в 03:41
Здоровье

Откуда берется похмелье и как его избежать

В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.
Газета.Ru 03:07
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

StarHit.ru вчера в 18:00
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК 30.12.19 в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное