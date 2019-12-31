Общество
Lenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Политика
Медведев и Лукашенко договорились продолжить поставки нефти Белоруссии
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора 30 и 31 декабря соответственно, в рамках которых также обсуждались поставки нефти и газа в Белоруссию.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски»
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Политика
Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Здоровье
Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя — ВОЗ
Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Армия и оружие
В Индийском океане завершились совместные учения России, Ирана и КНР
Напомним, учения под названием «Пояс морской безопасности» проходили с 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Политика
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Хоккей
Брагин указал на ошибки в игре сборной России в матче с Германией на МЧМ по хоккею
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от победы над командой Германии на групповой стадии чемпионата мира 2020 года.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства
Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся автобус
Кино
На большие экраны выходит фильм «Вторжение»
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Армия и оружие
Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан
Бывший глава автоконцерна «Nissan — Renault» Карлос Гон сбежал из Японии. По решению суда он находился под домашним арестом.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Общество
В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели
В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5.