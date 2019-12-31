Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

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