Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Известиявчера в 11:57

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Lenta.ruвчера в 11:57

Экс-глава «Рено» Гон сбежал из Японии, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов

Чемпионатвчера в 10:12

СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

Газета.Ruвчера в 11:38

СМИ: Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Говорит Москвавчера в 11:41

Экс-директор Nissan сбежал из Японии в чехле для музыкального инструмента

Московский Комсомолецвчера в 12:56

СМИ: бывший глава Nissan сбежал из-под ареста и готовится к пресс-конференции

Телеканал 360°вчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК вчера в 01:00
Общество

Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
Армия и оружие

Министр обороны Турции: Турецкие военные останутся в Идлибе

Комментируя информацию о возможной отправке турецких войск в Ливию, министр отметил, что армия готова отстаивать права и интересы своей страны как в Турции, так и за её пределами.
Военное обозрение 29.12.19 в 04:24
Гаджеты

Samsung создал первый в мире телевизор без рамок

Российская газета 30.12.19 в 15:18
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 08:24
Экономика

Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров

Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров.
ТАСС вчера в 23:37
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Наука

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 22:42
Футбол

Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»

Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 30.12.19 в 17:54
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Космос

Илон Маск назвал дату первого полета Starship

Ридус 30.12.19 в 03:35
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

Известия 30.12.19 в 22:19
Политика

Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на посольство США в Багдаде

SM News вчера в 07:50
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Политика

Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

Подъём вчера в 06:37
Происшествия

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Pravda.Ru вчера в 08:22
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 23.12.19 в 19:02
Футбол

«Барселона» Гвардиолы признана лучшей командой десятилетия

NewInform вчера в 23:55
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости 30.12.19 в 09:15
Политика

Россия стала председателем БРИКС

В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
ТК Звезда вчера в 16:38
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 30.12.19 в 06:54
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 30.12.19 в 03:24
Общество

Оливье и мандарины стали самыми популярными блюдами новогоднего стола

Давыдов.Индекс вчера в 05:23
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru вчера в 03:45
Наука

Почему немеют ноги и руки?

Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Медпульс вчера в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное