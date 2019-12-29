Общество
Lenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов
Газета.Ruвчера в 11:38
СМИ: Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов
Говорит Москвавчера в 11:41
Экс-директор Nissan сбежал из Японии в чехле для музыкального инструмента
Московский Комсомолецвчера в 12:56
СМИ: бывший глава Nissan сбежал из-под ареста и готовится к пресс-конференции
Телеканал 360°вчера в 13:44
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