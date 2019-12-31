Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Известия11:57

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Lenta.ru11:57

Экс-глава «Рено» Гон сбежал из Японии, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов

Чемпионат10:12

СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

Газета.Ru11:38

СМИ: Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Говорит Москва11:41

Экс-директор Nissan сбежал из Японии в чехле для музыкального инструмента

Московский Комсомолец12:56

СМИ: бывший глава Nissan сбежал из-под ареста и готовится к пресс-конференции

Телеканал 360°13:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Москва 24 00:49
Экономика

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
Шоу-бизнес

Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей

Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Аргументы недели 29 декабря в 04:45
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Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru вчера в 15:51
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США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Lenta.ru 15:24
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года.
Известия 20:50
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Bimru.ru 10:42
Политика

В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
РИА Новости 15:30
Происшествия

В Хабаровске горит бывший дом офицеров

ТАСС 16:37
Здоровье

Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru 04:46
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik вчера в 05:57
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 29 декабря в 09:38
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК 08:19
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Кино

Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»

Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
News.ru 09:39
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

РИА Новости 17:14
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
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Исаев и Раджабов прошли взвешивание на PFL, могут заработать по $1 миллиону

Allboxing.ru вчера в 22:14
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО вчера в 21:23
Армия и оружие

Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»

Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM 13:01
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

110km.ru вчера в 06:31
Происшествия

Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

Известия 10:50
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Баскетбол

Леброн Джеймс стал лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press.
ProstoProSport 29 декабря в 15:00
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
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Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Футбол

Портал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетия

Список из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.
Красная весна 09:50
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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