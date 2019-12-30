Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Известия11:57

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Lenta.ru11:57

Экс-глава «Рено» Гон сбежал из Японии, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов

Чемпионат10:12

СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

Газета.Ru11:38

СМИ: Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Говорит Москва11:41

Экс-директор Nissan сбежал из Японии в чехле для музыкального инструмента

Московский Комсомолец12:56

СМИ: бывший глава Nissan сбежал из-под ареста и готовится к пресс-конференции

Телеканал 360°13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Авто

Концепт Imagine by Kia пойдёт в серию через 2 года

О решении запустить в серию автомобиль, очень похожий на концепт Imagine by Kia рассказал директор европейского отделения Kia Motors Эмилио Эррера.
Тарантас Ньюс вчера в 01:54
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня 00:09
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Экономика

Максимальный размер долга по кредитам россиян ограничат с 1 января

С 1 января 2020 года в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам.
Эксперт Северо-Запад 03:55
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Чемпионат вчера в 16:30
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Армия и оружие

Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию

Как подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар, речь идет об операции по оказанию военной помощи ливийским властям, которые признаны ООН.
Эхо Москвы 11:30
Политика

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
РБК 05:25
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Piter.tv 06:55
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС 16:20
Экономика

Россию назвали лучшим местом для инвестиций

Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 06:12
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 16:06
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
iReactor вчера в 18:01
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью

iXBT.com вчера в 06:55
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
Армия и оружие

Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе

В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
ИА Новороссия вчера в 13:59
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Происшествия

Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе

Российская газета 12:58
Авто

Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Picsnews.net 01:32
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Космос

Первый экипаж космического корабля Индии пройдет подготовку в России

Члены экипажа первого пилотируемого космического корабля Индии в 2020 году начнут свою подготовку к полету в России.
АБН 16:23
Кино

Опубликован трейлер фильма о Михаиле Калашникове

Piter.tv вчера в 13:28
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Экономика

Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Ведомости вчера в 06:06
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29 декабря в 09:41
Авто

В Германии показали пикап BMW X7

Компания BMW показала концептуальную версию пикапа, который создали на базе кроссовера X7. Автомобиль существует в единственном экземпляре.
Ореанда-Новости вчера в 12:18
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное