Общество
Lenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Здоровье
Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино
30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Гаджеты
Глава Apple объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro
Общество
Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели
Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Общество
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Финансы
Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%
Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Авто
Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
Культура
Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.