Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Гон сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

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Карлос Гон
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Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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