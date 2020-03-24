Политика
MOS.newsБывший глава Роскомнадзора назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Место гендиректора «Газпром-медиа» стало вакантным после перехода занимавшего его Дмитрия Чернышенко на работу вице-премьера РФ 21 января 2020 года. Как ранее сообщал Mos.news, 23 марта 55-летний Жаров был освобожден от должности главы Роскомнадзора.
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Космос
Венесуэла потеряла единственный спутник связи
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Авто
Как изменились цены на автомобили в России
Многие автомобили Lexus прибавили в цене от 53 до 184 тысяч рублей, седан ES200 и паркетник UX200 подешевели на 216-391 тысячу рублей.
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса»
Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.
Происшествия
Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр
Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Здоровье
Китайцы говорят, что курение убивает коронавирус. Это миф
Пока ученые изобретают вакцину от коронавируса, население страны нашло «действенные» народные способы если не победить COVID-19, то, по крайней мере, им не заразиться.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Общество
Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с путёвками
Директор управления соцзащиты Воробьёвского района была уволена из-за скандала с путёвками.
Экономика
В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Автоспорт
Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек
Трансляция виртуального Гран-при Бахрейна велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Политика
Кремль прокомментировал запрет Собянина пенсионерам и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина, который устанавливает запрет на выход из дома москвичам старше 65 лет, не распространяется на 67-летнего президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Общество
Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов
В Москве из-за коронавируса по-новому начали работать кинотеатры. Минкульт России рекомендовал приостановить их работу.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
Всего в Испании из-за коронавируса скончались 2182 человека, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
Китай собирается снять ограничения на транспортное сообщение с Уханем
«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», – говорится в документе.
Авто
Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Заболевшим предпишут самогеолокацию
На отслеживание по телефонам потребуется согласие граждан Для отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, на основе данных геолокации от сотовых операторов, потребуется согласие каждого заболевшего либо изменения в законодательство, говорят эксперты.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.