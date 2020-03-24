Политика

MOS.newsMOS.newsБывший глава Роскомнадзора назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Место гендиректора «Газпром-медиа» стало вакантным после перехода занимавшего его Дмитрия Чернышенко на работу вице-премьера РФ 21 января 2020 года. Как ранее сообщал Mos.news, 23 марта 55-летний Жаров был освобожден от должности главы Роскомнадзора.
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Жаров возглавил «Газпром-Медиа Холдинг»

Авторадио02:54

Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа»

RT на русском02:44

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа»

РБК02:44

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Ведомости02:39

Жаров назначен гендиректором АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Газета.Ru02:27

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

ТАСС02:02

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров стал гендиректором Газпром-Медиа

Эхо Москвы03:32
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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