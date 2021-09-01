Показали рендер электрического пикапа Ford F-150 SVT Lightning

Модельный ряд Ford F-150 теперь больше, чем когда-либо, и включает не только обычные версии грузовика разной длины и компоновки кабины, но также высокопроизводительное исполнение Raptor, а также полностью электрическую версию.