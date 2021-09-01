Lenta.ruБывший глава центрального банка Польши Белька предсказал стране катастрофический рост ценБывший глава Национального банка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией.Lenta.ruКак сообщает Bloomberg, недовольство экономиста вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние двадцать лет рост цен.Lenta.ruИнфляция в еврозоне достигла рекордного уровня и составила три процента.Lenta.ruТакже на скорости инфляции сказались и рекордные для Европы цены на электричество, обусловленные повышением стоимости газа и угля.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПольше предсказали экономическую катастрофуОбщественная служба новостей11:58Бывший глава центрального банка Польши Белька предсказал стране катастрофический рост ценLenta.ru11:47Показать все источникиОценить5Поделиться