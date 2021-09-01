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Бывший глава центрального банка Польши Белька предсказал стране катастрофический рост цен

Бывший глава Национального банка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией.
Lenta.ru
Как сообщает Bloomberg, недовольство экономиста вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние двадцать лет рост цен.
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Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня и составила три процента.
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Также на скорости инфляции сказались и рекордные для Европы цены на электричество, обусловленные повышением стоимости газа и угля.
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Польше предсказали экономическую катастрофу
Общественная служба новостей11:58
Бывший глава центрального банка Польши Белька предсказал стране катастрофический рост цен
Lenta.ru11:47
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