с чего всё началось

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.

Экономика ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.

Гаджеты AMD готовит революцию на рынке ноутбуков Если верить источнику, мобильные APU AMD нового поколения будут представлены на CES 2020, а ноутбуки на их основе появятся уже в первом квартале следующего года.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

Здоровье Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Политика Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.

Общество Врач назвал признаки рака, появляющиеся на теле человека Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.

Армия и оружие В России описали действия после «любой агрессии» против нее Любая агрессия против России повлечет за собой уничтожение не только ее непосредственного источника, но и центров, где принималось решение о нападении на страну, пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Происшествия В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.

Политика Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.