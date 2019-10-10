Происшествия
ТАССБывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.
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Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне.Коммерсантъ Екатеринбург07:24
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