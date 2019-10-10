с чего всё началось

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.

Политика Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».

Политика Зеленский отверг возможность автономии Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Происшествия В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.

Политика Якутский шаман снова идет на Москву Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Происшествия Присяжные оправдали обвинённых в хищениях сотрудников ФСБ Присяжные вынесли оправдательный приговор экс-офицерам ФСБ Владимиру Подольскому и Андрею Польщикову, обвиняемым в хищениях и подготовке покушения на следователя.