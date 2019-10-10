Происшествия

ТАССТАССБывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.
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с чего всё началось

В Лондоне умер экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов

Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне.
Коммерсантъ Екатеринбург07:24

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В Лондоне умер скрывшийся от уголовного преследования в России банкир

РБК10:48

В Лондоне скончался уральский банкир, попавший под уголовное преследование

URA.Ru06:50

В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

РИА Новости09:16

В Лондоне умер беглый российский банкир

Lenta.ru07:39

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

ТАСС10:32

Экс-глава Уралтрансбанка умер в Лондоне

News.ru06:19

В Лондоне умер экс-владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

Znak.com06:00
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
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Политика

Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
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Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Риги

ТАСС 17:02
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Футбол

Оформивший дубль в матче с Шотландией Дзюба оценил победу сборной России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба оценил победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 17:53
Политика

Зеленский отверг возможность автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Происшествия

Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ

Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду

Раньше Меган Маркл хотела вернуться в Соединенные Штаты, но теперь супруги задумались о покупке недвижимости в Канаде.
StarHit.ru 17:00
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Происшествия

В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой

Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 17:18
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии

РИА Новости вчера в 09:13
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Футбол

Путин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов

Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС.
РБК 11:52
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
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Мишин объяснил, чем Туктамышева лучше других российских фигуристок

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Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Общество

Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 15:47
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат 06:14
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 08 октября в 01:04
Происшествия

Присяжные оправдали обвинённых в хищениях сотрудников ФСБ

Присяжные вынесли оправдательный приговор экс-офицерам ФСБ Владимиру Подольскому и Андрею Польщикову, обвиняемым в хищениях и подготовке покушения на следователя.
News.ru 11:02
Наука

Недосыпание приводит к потреблению вредной и жирной пищи

Американские ученые выяснили, почему людей с хронической нехваткой сна так тянет к жирной пище. Все дело в работе мозга человека.
Волга-Медиа вчера в 13:52
Здоровье

Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов

Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Армия и оружие

Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Гаджеты

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов

UfaTime.ru вчера в 07:52
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
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