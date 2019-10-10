Происшествия

ТАССТАССБывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.
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В Лондоне умер экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов

Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне.
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В Лондоне скончался уральский банкир, попавший под уголовное преследование

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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

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В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

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В Лондоне умер беглый российский банкир

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В Лондоне умер скрывшийся от уголовного преследования в России банкир

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Экс-глава Уралтрансбанка умер в Лондоне

News.ru06:19

В Лондоне умер экс-владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

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Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
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На 38 бортах самолетов Boeing 737 Next Generation (NG) обнаружили опасные трещины.
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В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.
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Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
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Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
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