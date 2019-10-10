с чего всё началось

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.

Политика Путин назначил новых начальников трех управлений президента Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.

Происшествия У десятков самолетов Boeing обнаружили опасные трещины На 38 бортах самолетов Boeing 737 Next Generation (NG) обнаружили опасные трещины.

Происшествия Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.

Кино Звезда «Сватов» уходит из сериала Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.

Армия и оружие Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.

Хоккей «Сухарь» Бобкова обеспечил «Авангарду» победу над «Амуром» В третьем периоде игровое преимущество было на стороне «Амура», но оборона и голкипер отстояли ворота, и встреча закончилась с минимальным счетом 1:0. Игорь Бобков, отразив 33 броска, оформил второй «сухарь» в сезоне.

Политика Депутаты отказались сделать понедельник после Пасхи выходным Депутаты Госдумы в первом чтении не поддержали законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня после Пасхи.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Армия и оружие Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.

Общество МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.

Происшествия Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.

Футбол Путин одобрил создание футбольного «колхоза» Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.

Политика Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.

Шоу-бизнес Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии Напомним, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Бочкареву. При личном досмотре у нее выявили наркотики.

Футбол Петр Чех начал хоккейную карьеру Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Наука На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Гаджеты Появились новые рендеры будущего iPhone SE 2 Похоже второй SE будет выглядеть как iPhone 8. На изображениях смартфон представлен с широкими рамками, а кнопка Home и Touch ID будут встроены в экран.

Наука Китай представил боевую летающую тарелку Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.