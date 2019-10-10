с чего всё началось

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.

Футбол Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020 Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Политика Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки» Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Путин высказался об идее футбольного «колхоза» Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Футбол Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для бывшего игрока «Реала» Хаби Алонсо Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюремного заключения для бывшего игрока «Реала» и сборной страны Хаби Алонсо за налоговые преступления.

Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова» Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Происшествия Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.

Политика Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1» Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.

Хоккей Величкин уволен с должности вице-президента «Металлурга» После поражения «Металлурга» от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ Геннадий Величкин был уволен с поста вице-президента магнитогорского клуба, сообщает «Чемпионат».

Политика Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".

Авто Dyson отказался выпускать собственный электрокар Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал выписку Анастасии Заворотнюк из больницы Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Армия и оружие Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.

Политика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Политика Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.