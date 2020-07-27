с чего всё началось

Бывший начальник охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко и бывший заместитель госсекретаря Совбеза республики Андрей Втюрин приговорен к 12 годам колонии усиленного режима за получение взяток в процессе поставок в страну телекоммуникационного оборудования.

Происшествия СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Происшествия Морской пехотинец госпитализирован после салюта в Североморске На Северном флоте проводится проверка после травмирования морского пехотинца во время салюта в День ВМФ в Североморске. 2

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 83

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *. 1,3K

Общество Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.

Общество Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора Жители Хабаровска, которым удалось пообщаться с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от пытавшегося прорваться провокатора. 77

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 401

Технологии Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.

Наука Препараты для лечения эректильной дисфункции могут помочь в лечении Альцгеймера Возможность решения проблемы возникла из неожиданного источника - общего класса лекарств, используемых для лечения эректильной дисфункции.

Авто Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe Отличить спортивный Hyundai Santa Fe можно будет по более агрессивному дизайну, где появятся колесные диски размером 21 дюйм, шины Michelin Pilot Sport, большие патрубки выхлопной системы, а также сдвоенный спойлер на пятой двери. 22

Культура Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии В прошлом году Мейтленд сообщила общественности об окончании обычной актерской карьеры. Но Уорд не покинула кинематограф насовсем. 3

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 130

Экономика В Тульскую область пришел инвестор, сбежавший из Орла Наблюдательный совет особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области одобрил инвестпроект нового резидента ОЭЗ микроорганизации ООО "Кликс", стоимостью 125 млн рублей.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку. 51