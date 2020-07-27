Общество
Piter.tvБывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Бывший начальник охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко и бывший заместитель госсекретаря Совбеза республики Андрей Втюрин приговорен к 12 годам колонии усиленного режима за получение взяток в процессе поставок в страну телекоммуникационного оборудования.
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«Андрей Втюрин <…> признан виновным в получении взятки в 192 000 долларов — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов», — цитирует сайт tut.by вердикт суда.Известия04:52
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