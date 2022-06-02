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Бывший глава управления СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк заявил, что украинские войска продолжают отступать.
РЕН ТВ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать.
Lenta.ru
Сейчас в ВСУ набирают необученных и нежелающих воевать мобилизованных.
Военное обозрение
«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка», — сказал Вовк.
RT на русском

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Бывший глава управления СБУ Вовк заявил об отступлении украинских войск
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Бывший глава управления СБУ Вовк заявил об отступлении украинских войск из Северодонецка
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Генерал СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинской армии
ИА SM-News06:35
Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск
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Бывший глава управления СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск
Lenta.ru09:50
Генерал СБУ: Никакой второй фазы нет, российские войска как наступали, так и продолжают наступать
Военное обозрение11:15
Генерал СБУ: нет никакой второй фазы — мы продолжаем отступать
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